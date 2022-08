Die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern sehen sich gut gewappnet für Phase der Unsicherheiten / GVB-Präsident Scheller: VR-Banken sind stabil und erfolgreich München (ots) - Auf ein von Wachstum geprägtes erstes Halbjahr 2022 blicken die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken zurück. Sowohl im Kreditgeschäft als auch bei den Einlagen konnten die Banken zulegen. Trotz der konjunkturellen Risiken für die kommenden Monate blicken die Kreditgenossenschaften optimistisch in die Zukunft. "Die Volks- und Raiffeisenbanken im Freistaat sind stabil und erfolgreich. Für eine Phase der Unsicherheiten sehen sie sich gut gewappnet", sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen am Mittwoch in München. Die Bilanzsumme der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken wuchs um 1,9 Prozent auf 204,8 Milliarden Euro.

Die Kundeneinlagen wuchsen im ersten Halbjahr um 0,8 Prozent auf 152,7 Milliarden Euro. Vor allem Einlagen der öffentlichen Haushalte legten um 12,6 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zu. Bei den Privatkunden belief sich die Steigerung auf 0,2 Prozent auf 99,3 Milliarden Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Pandemie weitgehend aufgehoben wurden und sich die gestiegene Inflation bei den Ausgaben bemerkbar gemacht hat. Die Einlagen von Firmenkunden waren mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 41,4 Milliarden Euro leicht rückläufig. Grund dafür ist der gestiegene Mittelbedarf für das laufende Geschäft sowie Investitionen, meinte Scheller.



Der Nettoabsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf hohem Niveau positiv entwickelt mit einem kleinen Plus von rund einem Prozent. Aufgrund von Kursrückgängen an den Kapitalmärkten hat sich das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen in Wertpapiere und Depots um 5,7 Prozent seit Jahresbeginn allerdings reduziert. "Viele Anleger haben mehr Erfahrung in Wertpapieranlagen gesammelt und sind auch bereit, bei Kursrückgängen durchzuhalten, denn auf lange Sicht bieten Wertpapiere weiterhin gute Renditeaussichten", sagte Scheller. Insbesondere in unsicheren Zeiten wie derzeit sei die Beratungskompetenz der Volks- und Raiffeisenbanken gefragt.