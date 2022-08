Erneuter Gaslieferstopp macht einen Strich durch die Rechnung

Torsten Ewert hat in seiner vorgestrigen Analyse bereits geschrieben, dass der DAX derzeit durch die Gas-Krise belastet ist. Und diese Belastungen haben sich jüngst weiter verschärft. Denn die Pipeline Nord Stream 1 soll laut Angaben aus Russland erneut gewartet und die Gaslieferung deswegen noch einmal unterbrochen werden. Gazprom kündigte dies für den Zeitraum vom 31. August bis zum 2. September an. Danach sollen wieder 20 % der täglichen Maximalleistung durch die Leitung fließen.

Gaspreis steigt auf Rekordhoch

Der Gaspreis zog in der Folge erneut an. An der Energiebörse in den Niederlanden erreichte der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF am vergangenen Freitag bereits mit einem Preis von 257,40 Euro pro Megawattstunde den höchsten Wert, der jemals zum Handelsschluss festgestellt wurde. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stiegen die durchschnittlichen Gaspreise in der Europäischen Union (EU) auf ein Rekordhoch. Dabei verdoppelten sie sich in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnitts der letzten 10 Jahre. Doch damit nicht genug. Laut n-tv.de stieg der Gaspreis vorgestern noch einmal um zeitweise mehr als 20 % und näherte sich der 300 Euro-Marke.

Strompreise schießen durch die Decke

Aber Gas ist derzeit nicht das einzige Problem. Denn auch die Preise für Strom gehen durch die Decke. Der als Messlatte für den deutschen und europäischen Strommarkt geltende Future-Preis für eine Megawattstunde erreicht aktuell einen Rekordwert nach dem anderen. Dazu berichtet n-tv, dass dieser im vergangenen Monat die 400 Euro-Marke übersprang, letzte Woche zum ersten Mal überhaupt 500 Euro erreichte und gestern mit einem Anstieg von mehr als 25 % innerhalb weniger Stunden über die Marken von 600 und 700 Euro kletterte. Das sei der größte Anstieg, der je innerhalb eines Tages verzeichnet wurde, so n-tv. „Zum Vergleich: Bevor der Preis 2021 seinen steilen Anstieg begann, pendelte er in den Vorjahren um die 50 Euro.“

Rezession im Anmarsch

Da verwundert es auch nicht, dass die Einkaufsmanager erneut skeptischer gestimmt sind. Bei der Umfrage von S&P Global legte der Index für das verarbeitende Gewerbe zwar überraschend von 49,3 auf 49,8 Punkte leicht zu (Konsenserwartung: 48,2), der Dienstleistungsindex (siehe folgende Grafik) brach aber von 49,7 auf 48,2 mit dem vierten Rückgang in Folge auf ein 18-Monats-Tief weiter ein (Erwartung: 49,0).