- Aktualisierte abgeleitete JORC-Mineralressourcenschätzung (MRE) über Eden Pan von 85,2 Millionen Tonnen @ 633ppm für 286.909t Li2CO3 (LCE), was einer Steigerung von ~560% entspricht

- Der Li2CO3-Gehalt (LCE) der Mineralressource wurde um 430 % erhöht

- Erzkörper an der Oberfläche von 0,2 m bis 12 m und in der Tiefe offen

- Das Mineralressourcengebiet stellt nur 19 % von 14 freiliegenden Pfannen im Bitterwasser-Distrikt dar, wobei das Potenzial für weitere Pfannen durch die Abdeckung von mobilen Kalahari-Dünen verdeckt ist

- Arcadia fährt mit groß angelegten Testarbeiten fort, um die besten Gewinnungsprozesse zu untersuchen und möglicherweise ein Lithiumkarbonatprodukt mit Batteriequalität herzustellen

- Die bisherigen Auslaugungsversuche1 haben gezeigt, dass mit einer organischen Säure 82 % des Lithiums aus den Tonen gewonnen werden können, was die Schwefelsäure übertrifft.

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für sein Bitterwasser Lithium-in-Clay Projekt in der Eden Pan in Kalkrand, Namibia, bekannt zu geben.

Philip le Roux, der CEO von Arcadia, erklärte: "Wir sind ermutigt durch den signifikanten Anstieg des Metallgehalts im Lithium-in-Ton-Projekt Bitterwasser, der nun einer 1%-Li2O-Hartgestein-Ressource von 11,6 Mio. t entspricht. Diese Ressource befindet sich innerhalb der ersten zwölf Meter von der Oberfläche, ist in der Tiefe offen und umfasst nur eine der bekannten vierzehn freiliegenden Tonpfannen in diesem Gebiet. Diese Faktoren und das Potenzial für weitere Pfannen, die von den Wanderdünen der Kalahari verdeckt werden, haben das Potenzial, die Lithiumressource Bitterwasser erheblich zu erweitern. Darüber hinaus deuten die vor kurzem angekündigten Zyklontestarbeiten und die ersten Tests zur Auslaugbarkeit des Erzes unter Verwendung umweltfreundlicher und kostengünstiger Laugenmittel auf das Potenzial hin, eine vergleichsweise wettbewerbsfähige Auslauganlage mit höhergradigem Material zu versorgen. Dies wird nun im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Universität Stellenbosch bei der Herstellung eines Lithiumkarbonatprodukts im Labormaßstab für die Verwendung in Batterien untersucht werden".