MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim zeigt sich nach einem Gewinnschub im ersten Halbjahr optimistisch für eine Erholung von der Corona-Pandemie. "Das von zahllosen Menschen so schmerzlich vermisste Live Entertainment erlebt diesen Sommer ein beeindruckendes Comeback, das sich unmittelbar in unserer Geschäftsentwicklung widerspiegelt", sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr am Mittwoch in München laut Mitteilung. Zu konkreten Prognosen für Umsatz und Ergebnis kann sich die CTS-Führung jedoch weiterhin nicht durchringen.

Der CTS-Aktie legte am Morgen zunächst deutlich zu, drehte jedoch bald ins Minus und notierte zuletzt rund 0,8 Prozent tiefer. Seit dem Jahreswechsel hat das im MDax notierte Papier damit knapp 17 Prozent eingebüßt.