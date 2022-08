BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktie des Luxusgüterherstellers Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) an Farfetch stelle vor allem für den Käufer eine hervorragende Transaktion dar, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztlich sei es aber eine sehr gute Nachricht für beide Unternehmen./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 07:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +3,29 % auf 117,7EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m