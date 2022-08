Im Zuge der gut gelaufenen Berichtssaison konnte der DAX (ISIN: DE0008469008) von Mitte Juli 2022 um bis Mitte August um 11 Prozent von 12.500 Punkte auf bis zu 13.900 Punkte zulegen. Darauf hin trübte sich die Stimmung wegen der altbekannten Probleme deutlich ein und der Index rutschte auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 13.200 Punkte ab.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Rückgang des DAX trotz zwischenzeitlich möglicher Stabilisierungsversuche in den nächsten Wochen noch weiter bis in den Bereich von 12.500 Punkte fortsetzen wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.