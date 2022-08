Berlin (ots) - Wer verursacht die meisten CO2-Emissionen und wo besteht das

größte Einsparpotenzial?



Hier liegen die Deutschen mit ihrer Einschätzung weit neben den tatsächlichen

Fakten, was die zentralen Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr,

Gebäude und Landwirtschaft betrifft. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage im

Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG).



Der Gebäudebereich liegt bei der Befragung mit 18,7% auf den hinteren Rängen. Er

habe laut der deutschen Bevölkerung kaum noch Einsparpotenzial. Dies entspricht

jedoch nicht der Realität: Die Quote energetischer Sanierungen stagniert seit

langer Zeit auf einem zu niedrigen Niveau und der viel hohe Verbrauch vieler

Gebäude wird angesichts der Ukraine-Krise zum Kostenschock für viele Menschen.

Erst kürzlich verfehlte der Gebäudesektor außerdem zum zweiten Mal seine von der

Bundesregierung gesteckten Einsparziele.





Zu den Einzelergebnissen:Fragestellung: In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zuwenig CO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?1. Industrie (44,8%)2. Verkehr (33,7%)3. Energiewirtschaft (19,1%)4. Gebäude (18,7%)5. Landwirtschaft (16%)Keine dieser Bereiche (22,6%)Bei der Befragung im Vorjahr schnitt der Gebäudebereich bereits schlecht ab.Hier finden Sie die Umfrageergebnis aus 2021: https://bit.ly/3JUGXCJ"Die Ergebnisse der Umfrage sind angesichts der Spar-Appelle der Politikbesonders besorgniserregend. Trotz Energiekrise und damit stark gestiegenenKosten für das Wohnen ist man in der Bevölkerung scheinbar nicht der Meinung, esgebe noch viel Einsparpotenzial in den eigenen vier Wänden", so Jan PeterHinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle(BuVEG)."Der Gebäudebestand in Deutschland ist in Sachen Energiewende bisher der hiddenloser . Wir fordern daher die Politik auf, endlich den angemessenen Fokus aufdie energetische Modernisierung der Gebäude zu legen - der Verbrauch in denGebäuden muss runter. Eine Erhöhung der Sanierungsquote des Gebäudebestands istunumgänglich", so Jan Peter Hinrichs weiter.Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftragdes Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) unter 5.005Befragten zwischen dem 15.-19.07.2022 durchgeführt.Download Infografik Ergebnisse der Umfrage (PDF) hier: https://bit.ly/3Afoe0hZum BuVEG:Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle ander Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen.Ein Schwerpunkt der Arbeit bildet die Klimapolitik: Die effiziente Gebäudehülleist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso beimWerterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtigeRolle.