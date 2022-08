Stockholm (ots/PRNewswire) - Indem Syncron D2D den Händlern Einblick in die

Ersatzteilbestände außerhalb ihres Vertriebsnetzes gibt, beschleunigt es die

Reparaturzeiten und reduziert gleichzeitig Versandkosten, Überbestände und

Teilerücksendungen



Syncron hat heute die Einführung von Syncron D2D angekündigt, einer

leistungsstarken Lösungserweiterung für Retail Inventory, die die

Reparaturzeiten reduziert und den Umsatz erhöht, indem sie den Teilebestand über

Händlervertriebsnetze hinaus auf alternative Händler ausweitet. Syncron D2D geht

über die bestehenden Lösungen hinaus und bietet Funktionen wie die

Wiederherstellung von Rückständen im Teileverteilzentrum (PDC), eine Funktion,

die automatisch eine Teilesuche auslöst und die manuelle Bearbeitung überflüssig

macht. Durch die nahtlose Integration in bestehende Inventarsysteme des

Einzelhandels und eine leistungsstarke mobile App maximiert Syncron D2D die

Teileverfügbarkeit und die Kundenzufriedenheit und reduziert gleichzeitig

überschüssige Lagerbestände und Kosten.





"Angesichts des Drucks, den Betrieb der Kunden schneller als je zuvor wieder zumLaufen zu bringen, können sich Erstausrüster nicht mehr nur auf den lokalenHändlerbestand verlassen. Der Umfang und die Breite der Bestände, dieerforderlich sind, um den Ersatzteilmarkt zu bedienen, sind einfach zu groß, unddie Vorlaufzeiten in den OEM-Vertriebszentren, insbesondere für Teile, die nichtauf Lager sind, sind zu lang", erklärt Staffan Theander, Leiter Service SupplyChain Solutions bei Syncron. "Mit Syncron D2D können Erstausrüster den gesamtenBestand des Händlernetzes nutzen, um die Rückstandszeiten zu verkürzen und dieQuote der Reparaturen am selben Tag zu erhöhen, während gleichzeitig derÜberbestand des Netzes und die Ersatzteilrückgabe reduziert werden. Diese neueBestandsoptimierung und Teileverteilung, gepaart mit der kosten- undzeitsparenden Automatisierung bisher manueller Prozesse, macht Syncron D2D zueinem entscheidenden Faktor für Erstausrüster, Händler und die Kunden, die aufsie angewiesen sind."Wenn ein Händler in der Vergangenheit ein Teil benötigte, das beim Erstausrüsteroder im Ersatzteilvertriebszentrum nicht auf Lager war, musste der Kunde warten.Zwar können die meisten Erstausrüster den Händlern einen gewissen Einblick inandere Bestände gewähren, doch diese Systeme sind begrenzt und erfordernlangwierige manuelle Prozesse, die eine Beschleunigung der Sendungen mit sichbringen, was die Gewinnspanne schmälert und eine erhebliche Umweltbelastungdarstellt. Stattdessen löst Syncron D2D automatisch eine umfassende Suche nachpotenziellen Verkäufern aus. Wenn es das benötigte Teil findet, erleichtert