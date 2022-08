60 norddeutsche Stadt- und Landkreise im Mietvergleich Preise bis zu 15 Prozent höher als vor einem Jahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sowie Bremen und Hamburg

von immowelt zeigt:



- In 53 von 60 untersuchten Stadt- und Landkreisen steigen die Kaltmieten im

Vergleich zum Vorjahr - hohe Nebenkosten sorgen für zusätzliche Belastung

- Höchste Mieten: In Hamburg steigen die Quadratmeterpreise um 7 Prozent auf

12,50 Euro - ähnliches Bild im Umland

- Zweistellige prozentuale Anstiege in den Städten Lübeck, Neumünster und

Delmenhorst (je +14 Prozent)

- Größte Anstiege und niedrige Mieten in den niedersächsischen Landkreisen

Hameln-Pyrmont und Friesland (je +15 Prozent)