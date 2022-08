Das Thema Infrastruktur hat in den letzten Monaten wieder deutlich an Beachtung gewonnen. Besonders die Themen Transport und die Verteilung von Wasser, Strom und Gas stehen im Fokus. Der Ukraine-Russland-Konflikt hat zahlreichen Staaten vor Augen geführt, wie hoch die Abhängigkeit von Drittländern ist. Ein weiterer Treiber für den Ausbau der Infrastruktur ist der Trend zu erneuerbaren Energien. Weltweit werden die Investitionen in Infrastrukturprojekte somit zwangsläufig signifikant ansteigen (müssen). Die hohe Vorhersehbarkeit von Renditen bei Infrastrukturinvestments und die damit verbundenen Cashflows werden durch regulierte und vertragsgebundene Investitionen gewährleistet. Diese Chance sollten sich Privatanleger in Zeiten einer hohen Inflation nicht entgehen lassen

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/infrastruktur-eine-solide-depotbasis