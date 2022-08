Binnen Jahresfrist sind die Vorzüge um mehr als ein Viertel auf 141 Euro abgestürzt. Auf diesem Niveau bietet sich aus mehreren Gründen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Am wichtigsten der bevorstehende Chefwechsel. Zum Monatswechsel August/September tritt Herbert Diess ab. Porsche-Chef Oliver Blume nimmt auf dem Fahrersitz Platz. Auch weiterhin wird Blume an der Spitze von Porsche stehen, einem der renditestärksten Autobauer der Welt. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Börsengang der Sportwagentochter geplant. Der Plan: Den Erfolg von Porsche auf den Volkswagenkonzern zu übertragen. Porsches Premiere in Sachen Elektromobilität, das Modell Taycan setzte konzernweit Maßstäbe. Die größte Baustelle der Wolfsburger ist die Software. Hier sind Technologiekonzerne wie Apple oder Google mit weitem Abstand führend. Das Ziel von VW ist, den aktuellen Anteil von eigener Software von unter 10% auf 60% zu steigern, erweist sich als zu ambitioniert. Hier könnte Blume nachhelfen, schließlich hat er in der Vergangenheit Ziele mit atemberaubender Geschwindigkeit erreicht. Blume übernimmt das Lenkrad zu einem Zeitpunkt, an dem der Autobauer gut da steht. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen einen Rekordgewinn eingefahren! Auch im zweiten Quartal übertrafen die Niedersachsen die Erwartungen der Analysten. Dabei drückten die aktuellen Probleme wie Halbleitermangel, gestörte Lieferketten und anziehende Kosten den Gewinn um 28% auf 4,7 Milliarden. Analysten hatten nur mit knapp 4,6 Milliarden gerechnet. Der Umsatz legte sogar zu um 3% auf 69,5 Milliarden. Die Wolfsburger hatten kurzerhand die Preise erhöht. In China, dem wichtigsten Absatzmarkt, hat sich das Geschäft wieder von den Einbrüchen durch neue Corona-Lockdowns erholt. Auch die zweite Jahreshälfte hat der Autobauer gut begonnen. Der Vorstand hält an seiner Jahresprognose fest. Danach soll der operative Gewinn (Ebit) in einer Spanne zwischen 7 und 8,5% landen. Der Umsatz wird im Gesamtjahr in einer Range zwischen 8 und 13% erwartet. Die Niedersachsen sind vorsichtig und halten an ihrer Planung fest, während Wettbewerber Mercedes-Benz jüngst seine Prognose angehoben hat. Die Aktie erscheint mit einem KGV (2022) von 6 spottbillig. Die Dividendenrendite üppige 6,3%. Marktkapitalisierung 86 Milliarden. Beachten Sie bitte, daß das Autogeschäft zyklisch ist. Die Aktie hat noch viel Potential. Das Mehrjahreshoch – 241 Euro – bietet ein Kurspotential von mehr als 70%! Fazit: Neue Besen kehren gut!