UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Mehrere ermutigende Trends hätten die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns geprägt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte - sofern alle anderen Faktoren gleich bleiben - in der zweiten Jahreshälfte zu weiter steigenden Konsensschätzungen führen. Eine Aufwertung der Aktie scheine aber unwahrscheinlich zu sein./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 17:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,61 % auf 66,28EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m