Halbjahresreport von Bain - Private-Equity-Branche Die Ära der Rekorde ist erst einmal vorbei

München (ots) -



- Nach hohen Buy-out-Investments in den ersten sechs Monaten 2022 mehren sich

die Anzeichen für einen Abschwung

- Exits und Fundraising sind bereits deutlich rückläufig

- Steigende Zinsen, hohe Inflation und drohende Rezession erschweren zunehmend

neue Beteiligungen

- Mit nicht-investiertem Kapital in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar sind

Private-Equity-Fonds aber gut gewappnet



Selbst in Pandemiezeiten ist die Rekordjagd der Private-Equity-(PE-)Branche

atemberaubend gewesen. Dem globalen Abschwung der Wirtschaft im Jahr 2022 wird

aber auch sie sich aller Voraussicht nach nicht entziehen können. Zwar haben

Buy-out-Fonds in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weltweit noch einmal 512

Milliarden US-Dollar in neue Beteiligungen investiert, doch die Zurückhaltung

wächst spürbar. In ihrem " Private Equity Report Midyear 2022 (https://www.bain.

com/insights/shifting-gears-private-equity-report-midyear-2022/) " analysiert

die internationale Unternehmensberatung Bain & Company die jüngsten

Entwicklungen. Zugleich wird dargestellt, wie die Branche eine drohende

Rezession überstehen und ihre Ausgangslage für den nächsten Aufschwung

verbessern kann.