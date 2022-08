Kfz-Gewerbe auf der Automechanika E-Fuels, E-Mobilität und Fahrzeugdaten (FOTO)

Bonn (ots) - Das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe präsentiert sich auf der

Automechanika in Frankfurt am Main vom 13. bis 17. September in Halle 9.0, D62

auf 350 Quadratmetern. Es gibt ein neues Standkonzept auf zwei Etagen und ein

praxisorientiertes Programm mit Workshops und Diskussionsrunden. Highlight wird

die Vorstellung des Projekts "E-Fuels for Future". In der Praxis haben auch die

"Autodoktoren" Holger Parsch und Hans Jürgen Faul einen gebrauchten VW Golf 7

mit E-Fuels gefahren und getestet. Weitere Themenschwerpunkte sind der Service

für E-Autos, der Zugriff auf fahrzeuggenerierte Daten, die Weiterentwicklung bei

AÜK und SERMA, die Nachwuchsgewinnung sowie Rechtsfragen in Kfz-Betrieben.



"Im Mittelpunkt der Messeaktivitäten steht in diesem Jahr wieder der Messestand,

nachdem wir im vergangenen Jahr auf der Automechanika Digital Plus unsere Themen

per Live-Stream transportiert haben", sagt Arne Joswig, im Vorstand des

Zentralverbands Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

"Da dieser Weg sehr erfolgreich war, werden wir auch in diesem Jahr alle

Präsentationen, Workshops und Podiumsdiskussionen als Live-Stream ausstrahlen,

die auch online unter http://www.fabucar.de/automechanika2022 abrufbar sind."

Dafür gibt es auf der oberen Etage des Messestandes ein eigenes Studio für das

ZDK-Messe-TV. Außerdem bietet der ZDK-Branchentreff für Messebesucher,

Mitgliedsbetriebe und Partner des Kfz-Gewerbes ausreichend Raum für Gespräche

und Networking.