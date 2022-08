Volkswagen Investor-Update: Führungswechsel bei VW – Anfang vom Ende oder Neuanfang?

Am 22. Juli 2022 wurde in einer Ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben, dass Dr. Herbert Diess einvernehmlich zum 1. September 2022 als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG ausscheidet. Dr. Oliver Blume wird den Vorstandsvorsitz übernehmen und daneben seine Funktion als Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fortführen. Diess galt als Visionär, wollte Volkswagen für die Zukunft transformieren und legte sich dabei mit dem mächtigen Betriebsrat an. Es gab Verzögerungen beim Start der vollelektrischen ID.-Modelle und die Software-Division Cariad hängt weit hinter dem Zeitplan . Cariad ist ein entscheidender Baustein, um Volkswagen von einem Automobilhersteller zu einem Mobilitätsunternehmen zu wandeln. Dort ist die Softwarekompetenz im Konzern gebündelt und der Marktstart wichtiger, zukünftiger Plattformen hängt von dem Entwicklungsfortschritt bei Cariad ab. Zudem wurde der vollelektrische Fokus bei Volkswagen als Volumenhersteller sowohl unternehmensintern und als auch in der Presse in Frage gestellt. Aus Sicht des Aufsichtsrats hatte Diess viel versprochen, aber zu wenig umgesetzt.

