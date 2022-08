UBS stuft RENAULT SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach einem Medienbericht über eine wieder normale Produktion in den französischen Werken nach der Sommerpause auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese Information sei insofern beruhigend, als der Autozulieferer Aptiv seine 2022er-Produktionsprognose für Europa jüngst reduziert habe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,67 % auf 27,40EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m