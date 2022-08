Die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern sehen sich gut gewappnet für Phase der Unsicherheiten / GVB-Präsident Scheller VR-Banken sind stabil und erfolgreich

München (ots) - Auf ein von Wachstum geprägtes erstes Halbjahr 2022 blicken die

bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken zurück. Sowohl im Kreditgeschäft

als auch bei den Einlagen konnten die Banken zulegen. Trotz der konjunkturellen

Risiken für die kommenden Monate blicken die Kreditgenossenschaften optimistisch

in die Zukunft. "Die Volks- und Raiffeisenbanken im Freistaat sind stabil und

erfolgreich. Für eine Phase der Unsicherheiten sehen sie sich gut gewappnet",

sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei

der Vorstellung der Halbjahreszahlen am Mittwoch in München. Die Bilanzsumme der

bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken wuchs um 1,9 Prozent auf 204,8

Milliarden Euro.



Von Januar bis Juni 2022 verzeichneten die bayerischen Volksbanken und

Raiffeisenbanken ein Kreditwachstum in Höhe von 4,4 Prozent auf 132,5 Milliarden

Euro. Auf Privatkunden entfielen davon 58,4 Milliarden Euro - auf Firmenkunden

70,6 Milliarden Euro.