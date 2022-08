Wirtschaft Kabinett beschließt Vorrang für Energietransporte auf der Schiene

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um die Energieversorgung zu sichern, sollen Energietransporte vorübergehend Vorrang auf der Schiene haben. Das legte die Bundesregierung am Mittwoch in einer Rechtsverordnung fest, die vom Wirtschafts- und vom Verkehrsministerium erarbeitet wurde.



Ziel soll es sein, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien und Stromnetzen sicherzustellen. "Wir wollen uns so schnell wie möglich aus der Klammer der russischen Energieimporte befreien", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Vorübergehend bedeute das, dass man russisches Gas im Stromsektor auch durch Kraftwerkskohle und Mineralöl ersetzen müsse.