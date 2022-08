Gamescom 2022 Gaming Fans haben mit neuem Ford GT Edition-Cockpit von Next Level Racing® den besten Sitzplatz (FOTO)

Köln (ots) -



- Neuheit aus der Welt des Sim-Racing: Ford und das Team Fordzilla sowie Next

Level Racing®, ein führender Anbieter von Gaming-Technologie, bringen

gemeinsam das neue GTElite Ford GT Edition-Cockpit und den ES1-Sitz Ford GT

Edition auf den Markt

- Die markenübergreifend entwickelte Spiele-Hardware wird vom 24. bis 28. August

auf der Gamescom 2022 in Köln erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt



Ford und das Team Fordzilla haben sich mit dem Gaming-Ausstatter Next Level

Racing® zusammengetan, um mit dem neuen GTElite Ford GT Edition-Cockpit und dem

ES1-Sitz Ford GT Edition etwas von der Rennsport-Expertise des

Automobilherstellers in die Welt der Computerspiele zu bringen.