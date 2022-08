Wirtschaft Benzin und Diesel deutlich verteuert

München (dts Nachrichtenagentur) - Bereits eine Woche vor Auslaufen des Tankrabatts ziehen die Spritpreise in Deutschland an. Dies mache sich vor allem beim Diesel bemerkbar, der wieder an der Zwei-Euro-Grenze kratzt, teilte der ADAC am Mittwoch mit.



Diesel kostet demnach im bundesweiten Mittel 1,988 Euro, was einem Anstieg von 6,3 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Super E10 verteuert sich innerhalb einer Woche um 2,6 Cent und kostet im Bundesschnitt 1,734 Euro. Ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine kostet ein Barrel der Sorte Brent etwas mehr als 100 US-Dollar und ist damit deutlich teurer als in der Vorwoche.