Ab 2025 soll Kanada Deutschland mit grünem Wasserstoff beliefern. Das ist ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen Kanadas Regierungschef Justin Trudeau, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Wasserstoff-Partnerschaft mit Kanada sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität und könne Wohlstand und Freiheit im Land sichern, sagte Habeck gestern nach dem Treffen in Neufundland.

Freuen dürften sich über die Nachricht auch Anleger, die in Wasserstoffunternehmen investiert haben. Denn der zeitnahe Aufbau von Infrastruktur, Lieferketten und Logistik für Wasserstoff wird voraussichtlich die gesamte Branche kräftig ankurbeln. Zudem will auch der Staat beteiligte Unternehmen unterstützen. Der Hype um Wasserstoff dürfte also weiterhin ungebremst bleiben.