Demzufolge wird erwartet, dass das Wirtschaftswachstum der Region in diesem Jahr die extreme Armut auf ein Niveau reduzieren wird, welches ohne Pandemie bereits 2020 erreicht worden wäre. Als extrem arm gilt demnach, wer seinen Lebensunterhalt mit weniger als 1,90 US-Dollar (1,91 Euro) am Tag bestreitet.

MANILA (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen Armut in der Asien-Pazifik-Region um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen. Zu diesem Ergebnis kommt die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) in ihrem jährlichen Kennzahlenbericht, den die Bank am Mittwoch vorlegte.

