- Second Chance: 77 Prozent der deutschen Konsument:innen wollen, dassGegenstände so lange wie möglich genutzt werden.- Secondhand: Drei von zehn Deutschen verkaufen mehrmals im Monat gebrauchteWaren auf Börsen oder Onlineplattformen.- Second Income: Geld verdienen und Platz schaffen sind die Hauptgründe für denVerkauf gebrauchter Produkte.Europäische Konsument:innen sind zunehmend bereit, aktiv Kreislaufwirtschaft zupraktizieren und damit Geld zu verdienen. Nach den Ergebnissen des aktuellenKonsumbarometers 2022 "Circular Economy"(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz sorgen77 Prozent der Deutschen und 81 Prozent der Europäer:innen inzwischen öfterdafür, dass ein nicht mehr genutzter Gegenstand nicht einfach weggeworfen,sondern stattdessen repariert, verschenkt oder verkauft wird. Bei 35 Prozent derDeutschen und 44 Prozent der Europäer:innen ist dieses Engagement in den letztendrei Jahren weiter gestiegen.Geld verdienen und AusmistenKonsument:innen sehen in der Kreislaufwirtschaft eine Chance, selbst aktiv inden Handel mit gebrauchten Gütern einzusteigen. 29 Prozent der Deutschen (Europa24 Prozent) verkaufen inzwischen mehrmals im Monat Secondhand-Produkte. 34Prozent der befragten Deutschen (Europa 39 Prozent) wollen damit zusätzlich Geldverdienen. Aktuell liegt das monatliche Einkommen aus dem Verkauf vonGebrauchtwaren in Deutschland bei durchschnittlich 105 Euro, in Europa bei 77Euro. Daneben nutzen 43 Prozent (Europa 39 Prozent) den Secondhand-Markt alsChance, Platz zu schaffen und sich von alten Sachen zu trennen. Der Umwelt- undSozialgedanke steht bei jeweils knapp jeder:m vierten Deutschen/Europäer:in imVordergrund.Jüngere nutzen Wiederverkauf als EinnahmequelleAuffällig ist, dass der Anteil der Privatverkäufer:innen bei der jungenGeneration überdurchschnittlich hoch ist. In Deutschland sind rund 60 Prozentder 18- bis 34-Jährigen aktiv tätig (Europa 40 Prozent). Bei den 50- bis75-Jährigen sind es nur noch 13 beziehungsweise zwölf Prozent in Europa. Dieälteren Europäer:innen wollen gebrauchte Produkte an andere weitergeben (61Prozent). Zu diesen Ergebnissen passt, dass bei rund 40 Prozent der 18- bis34-jährigen Privatverkäufer:innen in Europa das Motiv überwiegt, Geld zuverdienen, während 46 Prozent der Älteren vor allem Platz zu Hause schaffenmöchten.Käufer:innen wollen vor allem sparen