Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Dritter Bereich ist der Modesektor mit Nordstrom, die ebenfalls Zahlen vorlegten aber den Jahresausblick kappten. Dies sorgte für Verunsicherung. Kann man in dem Segment auch Hugo Boss als Modelabel mit in die sogenannte Sippenhaft nehmen?

Thematisch passend hat BioNTech in Kooperation mit Pfizer eine Notfallzulassung für das neue Vakzin, welches auch die Omikron- Variante einschliesst, beantragt. Wann ist diese zu erwarten?

Ask 8,17

Ask 8,17

Ask 9,30

Ask 9,30

Darüber sprechen wir mit unserem LSX-Händler Mischa und blicken topaktuell auf die Hausverkäufe aus den USA und dem Währungspaar Euro-Dollar. Was hat dies für Implikationen auf den Gesamtmarkt?

Der DAX versucht sich, ähnlich dem gestrigen Verlauf, an der 13.200 zu stabilisieren. Am Morgen stand er bereits kurzzeitig bei 13.080 Punkten und damit genau so weit von der runden 13.000er-Marke entfernt, wie noch vor einer Woche von der 14.000er-Marke.

Der DAX versucht sich, ähnlich dem gestrigen Verlauf, an der 13.200 zu stabilisieren. Am Morgen stand er bereits kurzzeitig bei 13.080 Punkten und damit genau so weit von der runden 13.000er-Marke entfernt, wie noch vor

Disclaimer