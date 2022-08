24. August 2022: Griffin Mining Ltd ("das Unternehmen" mit seinen Tochtergesellschaften "die Gruppe" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass gestern auf den Bankkonten der Gruppe außerhalb Chinas Dividenden von der chinesischen Tochtergesellschaft Hebei Hua Ao Mining Industry Company Limited in Höhe von 104.858.176 Renminbi (15,2 Millionen US$) eingegangen sind. Die Nettogelder wurden im normalen Geschäftsverlauf und zu den üblichen elektronischen Überweisungszeiten empfangen.