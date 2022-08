Die Aktiva stiegen im 2. Quartal 2022 auf 432.579.903$ gegenüber 323.562.671 $ im EOY 2021, was einem Anstieg der Gesamtaktiva von 109.017.232 $ entspricht und den Buchwert auf 0,12 $ pro Aktie bringt, was den Aktionären einen unmittelbaren Wert von mindestens 128,8% des Gesamtvermögens und des Buchwerts bringt, zum Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens von 0,053$ am 22. August.

NAPLES, Fla., 24. August 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), eines der weltweit größten Musiklizenzierungsunternehmen, gab heute zusammen mit seinem Quartalsbericht die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene zweite Quartal bekannt. Sie können ihn finden unter EDGAR

Pro Music Rights erzielt derzeit Einnahmen durch die Lizenzierung der Musikwerke in seinem Repertoire.

Pro Music Rights hat Anfang des Quartals dem bekannten Videodienst TikTok eine Lizenz erteilt, die es seinen Nutzern ermöglicht, Videos zu erstellen, die Musik aus dem umfangreichen Repertoire von Pro Music Rights enthalten. Die Vereinbarung wird es TikTok ermöglichen, seinen Nutzern die mehr als 2.500.000 Werke von PMR anzubieten.

Informationen zu Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights ist die 5. jemals gegründete Organisation für öffentliche Aufführungsrechte (PRO) in den Vereinigten Staaten. Zu den Lizenznehmern gehören so namhafte Unternehmen wie TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo und Hunderte andere. Pro Music Rights kontrolliert einen geschätzten Marktanteil von 7. 4 % in den Vereinigten Staaten und repräsentiert über 2.500.000 Werke, die namhafte Künstler wie A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy, und unzählige andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte promusicrights.com .

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die von den dadurch geschaffenen Safe Harbors abgedeckt werden sollen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von Pro Music Rights, Inc. seinen erklärten Geschäftsplan zu verwirklichen. Pro Music Rights, Inc. ist der Ansicht, dass die Annahmen, die den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind. Jede der Annahmen könnte sich als ungenau erweisen, und daher kann nicht garantiert werden, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. In Anbetracht der erheblichen Ungewissheiten, die mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollte die Aufnahme solcher Informationen nicht als Zusicherung seitens Pro Music Rights, Inc. oder einer sonstigen Person angesehen werden.