GWM veranstaltet das POER Fan Festival 2022 und lässt die Nutzer weltweit am kompletten Szenario des Pickup-Lebens teilhaben

Tatsächlich hat GWM POER in den letzten drei Jahren seit seiner Einführung herausragende Leistungen auf dem globalen Markt erzielt. Bis heute ist es in mehr als 50 Länder der Welt mit einem Gesamtabsatz von mehr als 300.000 Einheiten vertreten.

Um Nutzern und Fans vielfältigere neue Erlebnisse zu bieten, wird POER-SPACE, das weltweit erste High-End-Pickup-Flagship-Autohaus von GWM POER, am 25. August dieses Jahres offiziell eröffnet.

Während der Veranstaltung läutete GWM POER offiziell die 2.0-Ära der Marke ein und kündigte an, eine globale Nutzermarke zu etablieren. Der großformatige und leistungsstarke Luxus-Pickup von GWM POER hat auch offiziell eine Kampagne gestartet, um die Internetnutzer aufzufordern, einen globalen Namen vorzuschlagen.

GWM POER richtete auch eine Ausstellung für Pickup-Umbauten ein, die Liebhabern modifizierter Fahrzeuge die Möglichkeit bietet, sich zu messen und auszutauschen. Die Ausstellung zog viele Fahrzeugbesitzer und Fans an. Nutzer zeigten ihre fantastischen modifizierten Fahrzeuge und tauschten Ideen für Modifikationen und Produkte aus, um eine begeisterte Atmosphäre für modifizierte Fahrzeuge zu schaffen.

Im interaktiven Bereich der Bergsteiger-Akademie lockte das Kletterprogramm viele Kletterbegeisterte zum Erleben an. GWM POER lud eine Reihe von professionellen Ausbildern ein, um Schutzmaßnahmen und Kletterfähigkeiten vorzustellen und Nutzer beim Klettern anzuleiten. Diese Aktivität passt gut zu der hervorragenden Leistung und dem Konzept, die Grenzen des Produkts herauszufordern, und bietet Nutzern ein erstaunliches und interessantes Outdoor-Erlebnis.

Abwechslungsreiche Offroad-Testfahrten helfen dem Fahrer, die Stärke von GWM POER in allen Fahrszenarien zu erleben. Die Testfahrt fand auf dem Jinlong International Circuit in Guilin statt und beinhaltete verschiedene herausfordernde Erfahrungen wie Abschleppen im Gelände, Fahren auf einer Schotterstraße und Bergauffahren. Beim Abschleppen eines Wohnmobils bot der GWM POER den Testfahrern genügend und zuverlässige Leistung und erleichterte ihnen den Umgang mit schwierigen Fahrbedingungen.

Haobao Zhang, CEO von GWM PICKUP, sagte: „GWM PICKUP setzt auf Innovation in der Kategorie und die Zusammenarbeit mit globalen Nutzern. Durch den dritten Jahrestag werden Nutzer auf der ganzen Welt GWM POER kennenlernen und das volle Szenario des Pickup-Lebens genießen."

BAODING, China, 24. August 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. August veranstaltete GWM das POER Fan Festival 2022 in der Stadt Guilin im Südwesten Chinas, um den dritten Jahrestag der Marke zu feiern und internationalen Nutzern den Charme des szenenreichen Pickup-Lebens zu demonstrieren.

GWM veranstaltet das POER Fan Festival 2022 und lässt die Nutzer weltweit am kompletten Szenario des Pickup-Lebens teilhaben

