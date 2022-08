Video update Commodity-TV und Brad Nichol, CEO Alpha Lithium.

Lithium: Begehrt, knapp und teuer

Neue Produktionsstätte für die unverzichtbare Schlüsselkomponente der Energiewende im argentinischen Lithiumdreieck

Die weltweite Nachfrage nach Lithium steigt und steigt und droht damit das schon jetzt vorhandene Angebotsdefizit weiter zu vergrößern. Da Lithium ein elementarer Baustein für Lithium-Ionen-Batterien ist und der Markt für Elektrofahrzeuge rasant zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach Lithium stark an.

Neueste Berechnungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) zeigen, dass nicht genug Lithium zur Verfügung stehen dürfte, um diese Ziele zu erreichen. Die Behörde sieht etwa 2030 bereits ein Angebotsdefizit von bis zu 200.000 Tonnen Lithium. Andere Schätzungen sehen ein Defizit in ähnlicher Größenordnung oder teilweise einen noch größeren Mangel.

Die Primärförderung von Lithium stellt zurzeit noch ein Oligopol dar. Denn das Angebot wird aktuell von zwei Ländern bestimmt. So stellten Australien und Chile knapp 75 % der globalen Bergwerksförderung im Jahr 2020. Je nach Szenario könnten weitere Länder erhebliche Marktanteile bis 2030 hinzugewinnen.

Alpha Lithium zum Beispiel könnte schon bald mit seinen Projekten im argentinischen Lithiumdreieck ein neuer wichtiger Player werden.

Quelle: Alpha Lithium

Auf dem Weg zu einer groß angelegten kommerziellen Produktion hat das Unternehmen nun eine erfahrene Spezialfirma mit der detaillierten Planung einer Lithium-Pilotanlage beauftragt. Diese soll an einem der wichtigsten Standorte des Unternehmens, dem Tolillar-Salar im argentinischen Lithiumdreieck, errichtet werden. Darüber hinaus hat Alpha Lithium ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für eine skalierbare, kommerzielle Produktionsanlage zu erstellen, die in der Lage ist, bis zu 40.000 Tonnen hochreines Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren.

Mit der ersten vorläufigen Ressourcenschätzung, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, ist Alpha Lithium bereit für die nächste Stufe des Fortschritts, mit dem Ziel, aktiv Lösungen für die weltweite Lithiumversorgungsknappheit anzubieten.

Quelle: Alpha Lithium

Die Ressourcenschätzung umfasst knapp 2,2 Millionen Tonnen angezeigtes und fast 1,16 Millionen Tonnen abgeleitetes Lithiumkarbonat-Äquivalent. Die Ressourcenschätzung umfasst auch ca. 7,4 Millionen Tonnen Kaliumäquivalent (KCl) in der angezeigten Kategorie und weitere 4,8 Millionen Tonnen KCI in der abgeleiteten Kategorie. In Zukunft dürften weitere Ressourcen hinzukommen, da:

nur 9.000 (33 %) der 27.500 Hektar großen Fläche erforscht sind,

die Ressource nicht die Ergebnisse von zwei Bohrungen umfasst, die zwar gebohrt, abgeschlossen, auf Durchfluss getestet und beprobt wurden. Doch die Ergebnisse sind noch nicht vom Labor zurück,

M&A empfohlen hat, weitere Bohrungen durchzuführen, um zusätzliche Ressourcen zu erschließen und die Lithiumkonzentration zu erhöhen,

bei zwei Bohrlöchern niedrigere Lithiumgehalte verwendet wurden, wodurch sich die durchschnittliche Lithiumkonzentration insgesamt verringerte, da die endgültigen Testergebnisse des Labors noch nicht vorlagen.

Damit verfügt Alpha Lithium nun über eine solide, wenn auch vorläufige, Ressourcenschätzung, die es dem Unternehmen ermöglicht, mit seiner geplanten wirtschaftlichen Bewertung fortzufahren.

Während Alpha Lithium im Tolillar Salar seinem Ziel der kommerziellen Produktion immer näher kommen, wird das zweite Projekt im argentinischen Lithiumdreieck, Hombre Muerto, schnell zum nächsten Wachstumsmotor.

Quelle: Alpha Lithium

In Hombre Muerto ist man umgeben von intensiver Exploration und Produktion von lithiumangereicherten Solen durch multinationale Unternehmensriesen. Aufgrund dieser Tätigkeiten und der unübertroffenen 25-jährigen Produktionsgeschichte gilt Hombre Muerto als einer der begehrtesten Lithium-Sole-Standorte der Welt. Die Ergebnisse der jetzt fertiggestellten VES-Untersuchung weisen auf erhebliche Ähnlichkeiten mit den umliegenden Weltklasse-Vorkommen der unmittelbaren Nachbarn hin. Mit 44 Millionen Dollar an Barmitteln ist Alpha ausreichend finanziert, um seine Explorations- und Produktionsziele in Argentinien langfristig weiter zu verfolgen. Dementsprechend beabsichtigt das Unternehmen, so bald wie möglich mit den Bohrungen in Hombre Muerto zu beginnen.

Auch der Point and Figure Chart fängt an Luft zu holen!

Das Dreieck ist aufsteigend und der Ausbruch erfolgt bei 1,80 CAD. Ein erstes Kursziel liegt bei 3 CAD. Als längerrfristiges Kursziel sehen wir 4,50 CAD als Minimum an.

