Benzin und Diesel deutlich verteuert / Diesel steigt um 6,3 Cent / Tankrabatt läuft noch eine Woche (FOTO)

München (ots) - Eine Woche vor dem Auslaufen des Tankrabatts verzeichnet der

ADAC im Wochenvergleich einen spürbaren Anstieg der Preise an den Zapfsäulen.

Dies macht sich vor allem beim Diesel bemerkbar, der wieder an der

Zwei-Euro-Grenze kratzt.



Diesel kostet demnach im bundesweiten Mittel 1,988 Euro, was einem Anstieg von

6,3 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Super E10 verteuert sich

innerhalb einer Woche um 2,6 Cent und kostet im Bundesschnitt 1,734 Euro.