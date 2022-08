Deutliches Wachstum in unsicherem Marktumfeld unterstreicht Resilienz des Geschäftsmodells



Die Halbjahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) zeigen einen 15,7%igen Anstieg im Umsatz (auf EUR 167,3 Mio.), das Wachstum lag bei soliden 4,3%. EBITDA (EUR 8,4 Mio.) und EBIT (EUR -0,5 Mio.) im ersten Halbjahr sind geprägt von der geschäftsmodelltypischen Saisonalität - Projektabnahmen häufen sich zum Jahresende, während die Fixkosten gleichverteilt sind. Dies bedingt typischerweise eine deutlich höhere Marge in H2. Trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten [u.a. in Bezug auf Pandemiemaßnahmen, Kosteninflation (Lohnabschlüsse, elektronische Komponenten) und Lieferketten] gehen wir davon aus, dass Frequentis ihre Jahresziele für 2022 (u.a. Steigerung bei Umsatz und Auftragseingang, EBIT-Marge zwischen 6% und 8%) erreichen wird. Wir belassen unsere Umsatz- und Ertragserwartung unverändert, das Zinsumfeld, die Peer-Bewertung sowie die höher als erwarteten Vorräte (Working Capital) haben jedoch einen negativen Effekt auf die Bewertung. Angesichts der Resilienz des Geschäftsmodells scheint uns ein 2022er KGV von 25,5 durchaus angemessen.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 29,52 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2022, 2023 und 2024 im Mittel einen Wert pro Aktie von EUR 31,43. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Frequentis-Aktie bei EUR 30,47. Unser Fairer Wert liegt damit 5,7% unter dem aktuellen Kurs und führt zu unserem Anlageurteil "Halten".

