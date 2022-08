NEW YORK (dpa-AFX) - Das französische Luxusmodeunternehmen Hermès prescht weiter vor. Nachdem es im Dezember vergangenen Jahres den Sprung in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geschafft hat, dürfte Hermès im September wohl in den Stoxx Europe 50 aufgenommen werden. Zudem sollte laut Pankaj Gupta, Index-Experte der US-Bank JPMorgan, nach aktuellem Stand der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid in den währungsgemischten europäischen Index zurückkehren.

Zugleich erwartet Gupta das Ausscheiden des britischen Versicherers Prudential und der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo .