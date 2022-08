Li-Metal nimmt den Handel am OTCQB-Markt in den USA auf

TORONTO, Ontario - 24. August 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FWB: 5ZO) („Li-Metal“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel am OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Symbol „LIMFF“ aufgenommen hat. Die Stammaktien von Li-Metal werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol „LIM“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol „5ZO“ gehandelt.