Südeuropäische Solartreibhäuser passen ihre Produktion an neue Konsumgewohnheiten an (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Verzehrfertiges Obst und Gemüse, Mini-Wassermelonen

und kernlose Wassermelonen, Bioprodukte und Gourmet-Tomaten sind nur einige der

Trends, die von den Käufern gefordert werden.



Die Produktion von Obst und Gemüse aus Solartreibhäusern in Südspanien

entwickelt sich ständig weiter, um auf die sich ändernden Geschmäcker und

Bedürfnisse der Verbraucher zu reagieren. Die neuen Käufer erstrecken sich von

denjenigen, die Exklusivität und Gourmetprodukte suchen, bis hin zu Singles, die

gesunde und verzehrfertige Snacks mögen oder gerne etwas Neues ausprobieren, um

ihre Gerichte aufzuwerten. Auch achten die neuen Verbraucher auf eine

nachhaltige Produktion unter Arbeits- und Umweltgesichtspunkten.





Der Zusammenschluss der Produktionsorganisationen von Cute Solar weist daraufhin: "Die Obst- und Gemüseproduktion der Solargewächshäuser in Almería undGranada ist ein Beweis für die Fähigkeit der lokalen Hersteller innovativ zusein und sich an neue Verbrauchertrends anzupassen". Dieser Zusammenschluss hateinen Bericht zum Thema "Solargewächshäuser und neue Verbrauchergewohnheiten"erstellt, der sich mit den wichtigsten Verbrauchertrends und den Anpassungen derSolargewächshäuser an diese neuen Marktnischen befasst. Die wichtigstenSchlussfolgerungen lauten wie folgt:1.- Gourmet und exklusive ProdukteEs befinden sich immer häufiger Premiumprodukte im deutschen Warenkorb. Nach denaktuellen Angaben von Statista liegt die Anzahl der Personen, welche inFeinkost- und Delikatessengeschäften eingekauft haben, bei 10,41 Millionen[1].2021 waren es noch 9,5 Millionen Menschen, was einer Steigung von 9,6 %entspricht.Die Solargewächshäuser Südeuropas haben sich diesem Trend angepasst undproduzieren einige der besten Obst- und Gemüsesorten auf dem Markt. Diesezeichnen sich aufgrund ihrer hervorragenden organoleptischen Eigenschaften(Farbe, Geschmack, Textur und Aroma), ihrer garantierten Lebensmittelsicherheitund der Nachhaltigkeit der angewandten Produktionsmethoden aus. Ihre Qualitätist so hoch, dass große international bekannte Köche, wie beispielsweise FerránAdriá, sie als Rohmaterial für viele ihrer Kreationen verwendet haben.Es handelt sich um hochwertige Gemüsesorten wie die RAF-Tomate, die sich durchihren intensiven Geschmack und ihre saftige, fleischige Konsistenz auszeichnet,oder die Schokoladenpaprika, die weder grün, rot noch gelb, sondernschokoladenfarbig ist. Abgesehen von ihrer Farbe zeichnet sich diese Paprikadurch ihren süßen und aromatischen Geschmack sowie besonders wenige Kerne imInneren aus. Zucchiniblüten sind eine weitere Delikatesse, die nur in