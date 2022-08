Der Euro notierte bei 0,9925 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 0,9927 (Montag: 1,0001) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 1,0074 (0,9999) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 1,20 Prozent am Vortag auf 1,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 133,68 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,22 Prozent auf 150,24 Punkte./la/men

Momentan stehen die Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks vor der schwierigen Aufgabe, mit höheren Zinsen gleichzeitig die unter anderem von Energiepreisen getriebene Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft zu schonen. Gespannt wird deshalb seit Tagen darauf gewartet, welche Aussagen es ab Donnerstag auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming geben wird. Bereits vorab stellte der Präsident der regionalen US-Notenbank in Minneapolis klar, dass die Fed trotz Anzeichen einer Rezession weiter beherzt gegen die Inflation vorgehen sollte.

Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, sieht den deutschen Aktienmarkt nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn aktuell in einer stabilen Seitenlage. Es gebe zwar keinen Grund für schnelle Kursanstiege, aber nach unten sei der Dax auch recht gut abgesichert. Positiv sei zum Beispiel, dass die deutschen Erdgasspeicher mittlerweile trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland zu mehr als 80 Prozent gefüllt seien. Dies sorge für etwas Beruhigung in der aktuellen Energiekrise.

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein angeschlagenen Börsenumfeld haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone zuletzt geringfügig auf 13 183,47 Punkte nach. Zu Wochenbeginn war das Börsenbarometer angesichts der wieder aufgeflammten Zinsangst und der Furcht vor weiter steigenden Energiepreisen um mehr als zwei Prozent abgesackt. Am Dienstag dann verzeichnete es nur leichte Verluste.

