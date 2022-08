BERLIN - Die Bundesregierung sieht aktuell keinen Nachbesserungsbedarf beim milliardenschweren Rettungspaket für den Gasversorger Uniper . Das sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin.

RUEIL-MALMAISON - Schneider Electric erwägt ein Gebot für den restlichen Anteil des Industriesoftwareherstellers Aveva . Der französische Elektrokonzern, der bereits 60 Prozent an den Briten hält, prüft einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge ein Gebot, um die restlichen Anteile zu erwerben. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über solche Überlegungen berichtet. Die Aktien von Aveva schnellten daraufhin im Londoner Handel um fast 30 Prozent auf 2810 Pence nach oben. Damit machten sie einen Teil ihrer Verluste des bisherigen Jahresverlaufs von rund 30 Prozent wett.

ROUNDUP: Sto setzt mehr um - Kosten belasten Ergebnis



STÜHLINGEN - Das Unternehmen Sto hat im ersten Halbjahr vom Trend zu Wärmedämmung und energetischer Sanierung profitiert und mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Höhere Kosten für Beschaffung und Energie sowie Lieferengpässe drückten jedoch auf das Ergebnis, wie der Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie verließ nach der Mitteilung den roten Bereich und drehte am Vormittag mit rund 1,4 Prozent ins Plus.

ROUNDUP: CTS Eventim traut sich weiterhin keine konkrete Jahresprognose zu

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim zeigt sich nach einem Gewinnschub im ersten Halbjahr optimistisch für eine Erholung von der Corona-Pandemie. "Das von zahllosen Menschen so schmerzlich vermisste Live Entertainment erlebt diesen Sommer ein beeindruckendes Comeback, das sich unmittelbar in unserer Geschäftsentwicklung widerspiegelt", sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr am Mittwoch in München laut Mitteilung. Zu konkreten Prognosen für Umsatz und Ergebnis kann sich die CTS-Führung jedoch weiterhin nicht durchringen.