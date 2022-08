Energiepreise bedrohen Existenz der mittelständischen Unternehmen

Berlin (ots) - Die hohen Kosten für Energie sind aktuell die Sorge Nummer Eins

im Mittelstand: Eine Umfrage des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW unter

rund 850 Unternehmen zeigt, dass aktuell 72,52 Prozent der befragten kleinen und

mittleren Betriebe unter den explodierenden Energiepreisen leiden. Mit 42,36

Prozent sehen sich fast die Hälfte der befragten Mittelständler durch die

Energiekosten sogar in ihre Existenz bedroht. Die hohen Energiepreise schlagen

damit aktuell bei weitem die anderen großen Herausforderungen, wie den

Fachkräftemangel, gestörte Lieferketten oder die hohe Besteuerung, mit denen

sich der Mitteltand sonst noch konfrontiert sieht.



"Im unternehmerischen Mittelstand herrscht der Energienotstand. Wenn die

Bundesregierung in dieser akuten Notlage nicht handelt, droht in zehntausenden

mittelständischen Betrieben schon bald buchstäblich das Licht auszugehen", macht

Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, den Ernst

der Lage deutlich. "Das Ergebnis wäre ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit

mit deutlichen Folgen für die Sozialkassen."