Peloton will Geschäft durch Verkäufe bei Amazon wieder ankurbeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Spezialist Peloton will seine Fitnessgeräte künftig auch beim weltgrößten Onlinehändler Amazon verkaufen. Das Unternehmen gab am Mittwoch eine entsprechende Kooperation für den US-Markt bekannt. Bislang setzte Peloton auf einen exklusiven Vertrieb über seine eigenen Websites und Showrooms. Doch nach einem Boom zu Beginn der Pandemie, als viele Fitnessstudios dichtmachten, ließ die Nachfrage nach den Training-Bikes und Laufbändern wieder kräftig nach. Die Partnerschaft mit Amazon soll die Verkäufe nun wieder in Gang bringen. Bei Anlegern kam das gut an: Pelotons Aktien legten im frühen US-Handel um über 15 Prozent zu./hbr/DP/he