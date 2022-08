Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco ist drauf und dran, den jüngsten Kursrücksetzer zu neutralisieren. Gelingt der Aktie womöglich sogar der große Wurf?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco vom 09.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen verstärkte die Cameco-Aktie zwar ihr Bemühen, den Widerstand bei 35 CAD zu attackieren, doch ein nachhaltiger Erfolg wollte sich bislang nicht einstellen. Und somit geht das Warten auf ein neues Kaufsignal erst einmal weiter. Ein möglicher Ausbruch über die 35 CAD würde die Kurszone um 37,5 CAD als nächstes potentielles Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 40+ CAD wäre in diesem Fall durchaus möglich. Die Unterseite sollte jedoch nach wie vor nicht außer Acht gelassen werden, denn bereits ein Rücksetzer unter die 30 CAD wäre aus charttechnischer Sicht ein Warnsignal. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit verpasste es Cameco zunächst, die Marke von 35 CAD zu überwinden und so ein frisches Kaufsignal auszulösen. Stattdessen entwickelte sich erneut Druck auf der Unterseite. Die Aktie drehte nach unten ab und durchbrach hierbei auch die wichtige Unterstützung bei 30 CAD. Der Bereich um 28,5 CAD erwies sich als tragfähig. Die Aktie kam zum Stehen und lancierte einen Erholungsversuch.

In die Erholung ist nun Zug gekommen. Cameco kehrte über die 30 CAD zurück und überwand bereits den untergeordneten Widerstand bei 31,5 CAD. Nun gilt es, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten und den Vorstoß über die Zone um 35 CAD auszudehnen. Gelingt dieses Unterfangen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 37,5 CAD eröffnen. Auch ein Anlaufen der 40+ CAD (aktuelles 52-Wochen-Hoch) wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 31,5 CAD begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre Obacht geboten.