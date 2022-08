Pumpenhersteller Grundfos zieht sich aus Russland und Belarus zurück

BJERRINGBRO (dpa-AFX) - Der dänische Pumpenhersteller Grundfos zieht sich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine dauerhaft aus Russland und Belarus zurück. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs hatte Grundfos seine Geschäfte in den beiden Ländern bereits unterbrochen. Weil sich nicht abzeichne, dass sich die Situation ändern werde, gebe das Unternehmen seine Präsenz in Russland und Belarus nun komplett auf, hieß es. Damit seien einmalige Verluste von 851 Millionen dänischen Kronen (rund 114 Millionen Euro) verbunden./wbj/DP/ngu