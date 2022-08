KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Sechs Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geben sich beide Seiten siegesgewiss - trotz Tausender Toter, trotz der Verwüstungen und eines weitgehenden militärischen Patts an der Front. Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine bekräftigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, alle von Russland besetzten Gebiete würden zurückgeholt. Die USA kündigten weitere Waffenhilfe für Kiew im Wert von drei Milliarden Euro an. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in einer Videobotschaft erneut die Unterstützung für die Ukraine. Zugleich ächzt die Welt unter den Folgen des Kriegs.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen und hält inzwischen rund ein Fünftel des Landes besetzt. Mehr als 80 000 russische Soldaten sollen getötet oder verwundet worden oder desertiert sein - die Zahl nannte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in der BBC. Die Ukraine sprach zuletzt von 9000 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen, doch Beobachter gehen auch hier von höheren Zahlen aus. Generell sind viele Aussagen der Kriegsparteien kaum unabhängig zu überprüfen.