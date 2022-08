Gutachten belegt Peugeot tief im Abgasskandal verwickelt / Euro-6-Modell Peugeot 308 SW reißt Abgasnorm um den Faktor 11,8

Lahr (ots) - Der Abgasskandal bei Peugeot dümpelt seit Jahren vor sich hin. Seit

2021 läuft gegen den Autohersteller in Frankreich ein Ermittlungsverfahren.

Peugeot wird im Zusammenhang mit dem Dieselskandal "Täuschung, die zu einer

Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier führt", vorgeworfen. Bestätigen

konnte den Vorwurf die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einem Gutachten vom 12.

August 2020. Ein Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi 180 GT der Abgasnorm Euro 6b hält

die gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nicht ein. Der Grenzwert von 80

mg/km überschritt das Fahrzeug bis um den Faktor 11,8. Für die Kanzlei Dr. Stoll

& Sauer sind die Ergebnisse ein Skandal. Behörden und Justiz lassen die

Verbraucher im Stich. Die Verbraucherkanzlei rät Peugeot-Kunden zur Beratung im

schnellen Klage. Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Derzeit

führen die Inhaber in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage

die Mercedes-Benz-Group AG.



KBA hat 2020 im Abgasskandal Rückruf gegen Peugeot erlassen