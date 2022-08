In der vergangenen Woche ist die Aktie des Kurznachrichtendienstes um etwa acht Prozent gefallen, nach Medienberichten am Mittwoch rutschte der Kurs um weitere 2,4 Prozent ins Tief. Die Investmentbank Rosenblatt Securities streicht in Reaktion auf den Bericht das Kursziel zusammen. Auch die Unsicherheiten rund um Elon Musks Konzernübernahme spielen eine Rolle. “Es ist sehr unsicher, wie es weitergeht, was eine Herabstufung auf Neutral und eine Reduzierung des Kursziels auf 37 US-Dollar von 52 US-Dollar zur Folge hat”, so der Analyst Barton Crockett gegenüber dem Nachrichtensender CNBC.

Twitter ignoriere grob Sicherheitslücken, indem es veraltete Software auf etwa 250.000 seiner Server nutze, so der Vorwurf des Whistleblowers. 84-Seiten ist der Bericht lang, in dem der ehemalige Sicherheitschef die Plattform schwer beschuldigt. So habe der Kommunikationsdienst irreführende Angaben über Nutzerkonten und die Bekämpfung von Spam-Bots sowie Hackerangriffen gemacht, zitierten CNN und Washington Post am Dienstag aus dem Dokument. Außerdem hätten Mitglieder des Vorstandes bis zu zehn Millionen Dollar an Boni für den täglichen User-Zuwachs verdient. Auf diese Weise priorisiere das Unternehmen sein Wachstum anstelle von der Benutzersicherheit.

Sollten die Aufsichtsbehörden Twitter tatsächlich wegen Kundentäuschung im Zusammenhang mit den Risiken der Nutzung anklagen, würde die Plattform gegen eine Vereinbarung mit der US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde (Federal Trade Commission) aus dem Jahr 2011 verstoßen. Das von Jack Dorsey gegründete Unternehmen kündigte Reuters-Berichten zufolge an, zwei seiner Teams zu fusionieren, um schädliche Inhalten “rücksichtslos" zu bekämpfen.

Am Kurssturz der Aktie dürften diese Bemühungen vorerst nichts ändern: Das Datenschutz-Drama spielt sich parallel zum Rechtsstreit mit Elon Musk ab. Der Tesla-Chef hatte im Juli seine 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme-Offerte zurückgezogen. Musk begründete dies mit angeblichen Verstößen Twitters gegen Vereinbarungen des Deals und einem hohen Spam-Bot-Anteil auf der Plattform. Laut Analyst Crockett könnte Musk den Whistleblower-Bericht im laufenden Rechtsstreit für sich nutzen, um zu behaupten, dass “Sicherheitsvergehen wesentliche wirtschaftliche Nachteile mit sich ziehen." Crockett schreibt weiter: "Twitter wird nicht wollen, dass sich die Sache in die Länge zieht, oder riskieren, alles zu verlieren. Musk könnte bereit sein, weiterzumachen, wenn er ein großes Zugeständnis bekommt. Daher gehen wir jetzt von einem größeren Kompromiss aus, als wir bisher angenommen haben." Das Gerichtsverfahren beginnt voraussichtlich am 17. Oktober.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

