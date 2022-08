Johnson reist zu Überraschungsbesuch nach Kiew

KIEW/LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum 31. Unabhängigkeitstag des Landes am Mittwoch einen Überraschungsbesuch abgestattet. Auf einem Foto, das Johnsons Amtssitz 10 Downing Street per Twitter veröffentlichte, waren die beiden vor dem Präsidentenpalast in Kiew zu sehen.

"Was in der Ukraine geschieht, ist für uns alle wichtig. Das ist, warum ich heute hier bin und die Botschaft bringe, dass das Vereinigte Königreich an eurer Seite steht und bei euch sein wird in den kommenden Tagen und Monaten. Und ihr könnt und werdet gewinnen", sagte Johnson einer Mitteilung zufolge an die Menschen in der Ukraine gerichtet.