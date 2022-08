KIEW/MOSKAU - Sechs Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geben sich beide Seiten siegesgewiss - trotz Tausender Toter, trotz der Verwüstungen und eines weitgehenden militärischen Patts an der Front. Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine bekräftigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, alle von Russland besetzten Gebiete würden zurückgeholt. Die USA kündigten weitere Waffenhilfe für Kiew im Wert von drei Milliarden Euro an. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in einer Videobotschaft erneut die Unterstützung für die Ukraine. Zugleich ächzt die Welt unter den Folgen des Kriegs.

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe weniger als erwartet gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (Nar) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 2,6 Prozent gerechnet.

USA: Aufträge für langlebige Güter treten auf der Stelle

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli schwächer ausgefallen als erwartet. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington anhand vorläufiger Daten mit. Analysten hatten einen Anstieg um 0,8 Prozent auf dem Zettel. Bei langlebigen Gütern handelt es sich um industriell gefertigte Waren wie Maschinen.

Habeck sieht noch langen Weg beim Energiesparen



BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht noch einen langen Weg beim Energiesparen angesichts der starken Drosselung russischer Gaslieferungen. Habeck sagte am Mittwoch in Berlin mit Blick auf zwei vom Kabinett gebilligte Energieeinsparverordnungen, damit werde der Gasverbrauch ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent gesenkt. Man könne sich aber nun nicht zurücklehnen. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Habeck nannte die Situation in Deutschland erneut angespannt.

Fed-Mitglied Kashkari trotz schwacher Konjunkturdaten für straffe Geldpolitik

MINNEAPOLIS - Trotz Anzeichen einer Rezession sollte die US-Notenbank Fed einem Mitglied zufolge weiter beherzt gegen die Inflation vorgehen. "In vielerlei Hinsicht haben wir maximale Beschäftigung, aber eine sehr hohe Inflation", sagte Neel Kashkari, Präsident der regionalen Notenbank in Minneapolis, in der Nacht zu Mittwoch. "Deshalb ist für mich vollkommen klar: Wir müssen die Geldpolitik weiter straffen, um dort wieder ein Gleichgewicht herzustellen."