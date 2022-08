BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will angesichts der Gaskrise das Potenzial heimischen Biogases stärker als bisher nutzen. Bestehende Hemmnisse zur Biogas-Nutzung sollen abgebaut und dies im Rahmen einer Novelle des Energiesicherungsgesetzes angegangen werden, kündigte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Graichen, nach Angaben vom Mittwoch bei den "Energietagen" in Berlin an.

Es gebe beim Biogas ein Potenzial. Die Frage sei, wie groß dieses sei, sagte Graichen. Die Potenziale für eine Gassubstitution durch einen diskutierten dreimonatigen Streckbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke würden als gering eingeschätzt. Grundsätzlich verfolge die Bundesregierung eine Dreifachstrategie: Ersatzbeschaffung, Ersatz und Einsparen von Gas, sagte Graichen in einem Interview mit den Organisatoren der Energietage. Alle drei seien in vollem Gange, es bedürfe aber weiterer großer Anstrengungen.