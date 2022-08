Grüne wollen nach Energie- auch Sozialgipfel für MV

SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach dem Landes-Energiegipfel am Montag sieht die Opposition im Schweriner Landtag noch viele wichtige Fragen ungelöst. So bemängelte die Grünen-Fraktion, dass in der Abschlusserklärung des Gipfels der Entlastung der Menschen, die durch stark gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise in existenzielle Not geraten könnten, zu wenig Raum gegeben worden sei. "Wir müssen sicherstellen, dass aus der Energiekrise keine Sozialkrise wird. Es steht nichts weniger auf dem Spiel als der gesellschaftliche Zusammenhalt und der soziale Frieden", sagte Vize-Fraktionschefin Anne Shepley am Mittwoch.

Sie kündigte für die Parlamentssitzung Anfang September einen Antrag der Grünen zur Einberufung eines Sozialgipfels an. Dabei solle gemeinsam mit Sozialverbänden der echte Hilfebedarf im Land ermittelt und die konkrete Ausgestaltung des Härtefallfonds beraten werden.