FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,51 Prozent auf 150,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,36 Prozent. In allen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen deutlich.

In der ersten Wochenhälfte hatte ein starker Anstieg des Gaspreises in Europa die Erwartung einer weiter hohen Inflation verstärkt. Dies befeuerte die Spekulation auf eine deutliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB), was einen kräftigen Anstieg der Renditen bei deutschen Bundesanleihen zur Folge hatte. Am Mittwoch stiegen die europäischen Gaspreise erneut.