Die Energiekrise bringt fast die Hälfte der Unternehmen aus dem Mittelstand in Deutschland in existentielle Bedrängnis - während die Inflation die Kaufkraft der Konsumenten erodieren läßt. Vor allem der für Deutschland so wichtige Mittelstand ist damit in die Zange genommen: die Energiekrise läßt die Kosten explodieren, während die Einnahmen fallen, weil die Kunden aufgrund der Inflation und negativer Reallöhne weniger Kaufkraft haben. Kleine und mittelgroße Firmen (KMU) aber beschäftigen in Deutschland fast 60% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer - kommt es zu einer Pleitewelle, hat das auch gesellschaftlich schwerwiegende Folgen! Unterdessen erreicht der europäische Gaspreis (TTF, September-Kontrakt) mit 300 Euro die Megawattstunde heute ein neues Allzeithoch..

