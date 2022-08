NAG baut Academy-Programm aus (FOTO)

Mannheim (ots) - Führende Verhandlungsberatung bietet jetzt auch Workshops für

Einzelpersonen an



Die Negotiation Advisory Group (NAG) - die führende Verhandlungsberatung in

Europa - bietet ab sofort in ihrer Academy auch offene Workshops für

Einzelpersonen an.



Durch das Workshop-Angebot für Unternehmen hat die NAG in den vergangenen Jahren

bereits eine umfangreiche Expertise im Academy-Bereich aufgebaut. Mittlerweile

ist aber auch der Bedarf an individuellen Weiterbildungen gestiegen: "In den

letzten Monaten sind zahlreiche Personen auf uns zugekommen und haben uns nach

offenen Verhandlungsworkshops gefragt. Darauf haben wir jetzt mit dem neuen

Angebot reagiert", erklärt René Schumann, Geschäftsführer der NAG. "Uns stehen

anspruchsvolle Zeiten bevor. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die

eigenen Kompetenzen zu schärfen und den nächsten Schritt zu gehen."