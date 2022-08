Live-Webinar am 31.08.2022 von 17.00 - 18.00 Uhr: Nachdem Technologie-Werte ein kleines Sommer-Comeback feierten, steht nun der oft schwierige Börsenherbst bevor. Wie geht es weiter und wo liegen Chancen und Risiken für Anleger? Der langjährige Börsenjournalist Tarik Dede gibt in einem spannenden Vortrag Einblicke - gefolgt von zwei interessanten Vorträgen von Technologie-Unternehmen: Linus Digital Finance, Berlin: Plattform für einen digitalen Zugang zu exklusiven Immobilieninvestments in institutioneller Qualität sowie Fandifi Technologies Corp., Vancouver: Fan-Engagement in sozialen Netzwerken.

17.00-17.20 Uhr: Marktübersicht für Technologie-Aktien durch Tarik Dede, freier Journalist, u.a. für zahlreiche Finanzpublikationen

17.20-17.40 Uhr: Linus Digital Finance AG , Frederic Olbert, CFO: Plattform für einen digitalen Zugang zu exklusiven Immobilieninvestments in institutioneller Qualität

17.40-18.00 Uhr: Fandifi Technologies Corp., David Vinokurov, CEO: Fan-Engagement in sozialen Netzwerken

Herr Tarik Dede gibt Ihnen einen Überblick über die aktuelle Lage an den Märkten. Nachdem insbesondere Technologie-Werte ein kleines Sommer-Comeback feierten, steht nun der oft schwierige Börsenherbst bevor. Wie geht es weiter und wo liegen Chancen und Risiken für Anleger? Referent: Tarik Dede, freier Journalist und Autor, u.a. für zahlreiche Finanzpublikationen

Linus Digital Finance AG, Berlin

Exklusiver Zugang zu Investments, die sonst nur institutionellen Investoren – wie Familiy Offices, Versicherungen und Banken – vorbehalten sind. Über die Linus-Plattform können Anleger als Co-Investor in Real Estate investieren. So profitieren Anleger von attraktiven Renditen und diversifizieren ihr Portfolio auf institutionellem Niveau. Referent: Frederic Olbert, CFO, Linus Digital Finance.

Fandifi Technologies Corp., Vancouver

Das kanadische Technologie-Unternehmen Fandifi Technologies Corp. entwickelte eine Plattform, die Fans jeder Couleur über soziale Medien vernetzt. Mit einem integrierten, KI-basierten Vorhersage- Tool können Fans weltweit und in Echtzeit auf zukünftige Ereignisse wetten. Als Gewinn locken NFT´s. Fan-Sein wird so zu einem eigenen Spiel. Referent: David Vinokurov, CEO, President, Direktor Fandifi Technologies.

Einfach per Email zu diesem kostenfreien Event anmelden bei: Eva Reuter: ereuter@dr-reuter.eu